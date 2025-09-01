ಕಡಪ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಕಡಪದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (RIMS) ಬಳಿಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಮಶಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೃತ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರ ಮಧುರ ದಾಂಪತ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದಂಪತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದ ಬಂಧ. ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕವೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜಾಗ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮ-ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ನಂಟಿಗೆ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಂಪತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪತಿ ಸತ್ತರೆ, ಪತ್ನಿ ಅವನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗವನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಪತಿ ಆಕೆಯ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲಿಂಟು.
ಜಾಗದ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದವರನ್ನು ಕಳೆದಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಸತ್ಯ. ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕವೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಬೇರ್ಪಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಜನರನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಇಂತಹ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತವೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸಾವಿನ ನಂತರವಾದರೂ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಿಷ್ಠೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುರಿದುಬೀಳುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
