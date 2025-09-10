ETV Bharat / bharat

ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಪ್ಲೇಟ್​ ದುರಸ್ತಿ; ವರದಿ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2025 at 5:36 PM IST

ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ದ್ವಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಪ್ಲೇಟ್​ ತೆಗೆದಿರುವ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಕ್ರಮವು ಅನುಚಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರದೊಳಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದ ಪ್ಲೇಟ್​​ ತೆಗೆದಿರುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಕೋರ್ಟ್​​, ಈ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹದ ದುರಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಬರಿಮಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಮಿಷನರ್​ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದಿದೆ

ದ್ವಾರಪಾಲಕ ವಿಗ್ರಹದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ತಂತ್ರಿ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷ ಕಮಿಷನರ್​​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ವಂ ಕಮಿಷನರ್​, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಾರಕಾ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಗಂಭೀರ ಲೋಪ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಶಬರಿಮಲೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಂದಿರುವ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ವರದಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಆಧಾರ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವುದು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ತಾಮ್ರದ ಪ್ಲೇಟ್​ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ತಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಂಕೂರ್​ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಗುಲದ ಒಡವೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುವಾಭರಣಂ ಆಯುಕ್ತರು, ಶಬರಿಮಲೆ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ, ಶಬರಿಮಲೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೇವಸ್ವಂ ಸ್ಮಿತ್​ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ವಂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು, ಇಬ್ಬರು ದೇವಸ್ವಂ ಗಾರ್ಡ್​ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ಲೇಟ್​ ಅನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ದಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಿಂದಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಈ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸೋಪನಂ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಗಿಲುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಪ್ಲೇಟ್​ಗಳ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ತಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ರಿಪೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

