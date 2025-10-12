ಸಿನಿಮಾದ ರೀಲ್ ಕಥೆ ರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಆಭರಣ, ನಗದು ದೋಚಿ ನವ ವಧುಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್!
12 ಮಂದಿ ನವ ವಧುಗಳು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 12, 2025 at 8:01 PM IST
ಅಲಿಘರ್(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಡಾಲಿ ಕಿ ಡೋಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಅಲಿಘರ್ನ 12 ಮಂದಿ ಯುವಕರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ನ ಶುಭ ದಿನದಂದು.
ಹೌದು, ಬಿಹಾರದ 12 ಮಂದಿ ವಧುಗಳು ವಿವಾಹ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನೀಡಿ, ನಗದು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಸಸ್ನಿ ಗೇಟ್ ನಿವಾಸಿ ನಿಹಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರತೀಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಗ್ಲಾಸ್ನ ಸಚಿನ್ ಠಾಕೂರ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿನ್, ಕೆಲವು ಯುವತಿಯರು ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ 12 ಯುವಕರು, 12 ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರು: ಪ್ರತೀಕ್ ಬಿಹಾರದ ಶೋಭಾ ಎಂಬವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಧುವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೈಲಾಶ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮ್ವೀರ್ 1 ಲಕ್ಷದ 30 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಮನೀಷಾ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇತರ ಯುವಕರು ಸಹ ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಯುವತಿಯರನ್ನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು.
ಹಾಗೆಯೇ, ಇತರ ಯುವಕರು ಸಹ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿವಾಹಗಳು 'ಸ್ವಯಂವರ'ವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಂಬಿದ ಈ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವಧುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ: ಪ್ರತೀಕ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಚಿನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 12 ಜೋಡಿಗಳ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ವಯಂವರದಂತೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಧುಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಹ ನಡೆದವು. ನಂತರ, ವಧುಗಳು ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ನವ ವಧುಗಳಿಗೆ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಖತರ್ನಾಖ್ ವಧುಗಳು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಊಟ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ವಧುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ, ವಧುಗಳು ಆಭರಣ, ನಗದಿನ ಜೊತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಕುಂತಲಾ ಭಾರತಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಸ್ನಿ ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶೋಭಾ, ಸಚಿನ್, ಮುಖೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎನ್ಎಸ್ನ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹರಿಭನ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯುವತಿಯರು ಬಿಹಾರದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
