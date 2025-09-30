ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ
ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 30, 2025 at 4:35 PM IST
ಮುಂಬೈ : ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ/ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿನ್ನ/ಬೆಳ್ಳಿಯ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಗದಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ (SCBs) ಆರ್ಬಿಐ ಒಂದು ಕಾರ್ವ್-ಔಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಲಗಾರನ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ-ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಯುಸಿಬಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಲಗಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಸಹ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ (ಮುಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು) 2025 ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ತೇಲುವ ದರದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು (ವಸತಿ, ಆಟೋ) ಮತ್ತು MSME ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ತೇಲುವ ದರದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಾಹ್ಯ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹರಡುವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
'ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಸಾಲಗಾರನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಮುಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ದರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳು (ಇಎಂಐ) ಆಧಾರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ದರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ - 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ; ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಗಾಲೋಟ!