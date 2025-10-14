ETV Bharat / bharat

ದೀಪಾವಳಿ: ಹಿಂದುಗಳ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಣತೆ ಬೆಳಗಲು ಹತ್ತಿ ವಿತರಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದುಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹತ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಣತೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ.

MUSLIM FAMILY COTTON TO HINDU
ಹತ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮನ್ಸೂರ್​ ಕುಟುಂಬದ ಯೂಸುಫ್ ಮನ್ಸೂರಿ (ETV Bharat)
Published : October 14, 2025 at 4:33 PM IST

ರತ್ಲಂ(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸೆಮ್ಲಿಯಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಮ್​ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಹಿಂದುಗಳು ಆಚರಿಸುವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗುವ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿನ ಮನ್ಸೂರಿ ಕುಟುಂಬವು ಹಿಂದುಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬತ್ತ ತಯಾರಿಸಲು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹತ್ತಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಗಫೂರ್ ಖಾನ್ ಮನ್ಸೂರಿ, ರಂಜಾನಿ ಮನ್ಸೂರಿ, ಇಶಾಕ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹತ್ತಿ ವಿತರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯೂಸುಫ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಅವರು, "ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬೆಳಗುವ ಬತ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರು ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಗೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಜನರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರು ನಮ್ಮದು" ಎಂದು ಯೂಸುಫ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತಿಯ ಹಾಸಿಗೆ, ಹೊದಿಕೆ ತಯಾರಿ: "ಮನ್ಸೂರಿ ಕುಟುಂಬವು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದುಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹತ್ತಿ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಮ್ಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮವಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಲಿನ ಘಟ್ವಾಸ್, ಕಲೋರಿ, ನೆಗಡ ಬಾರ್ಬೋಡ್ನಾ ಮತ್ತು ಗುಣವಾಡ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನ್ಸೂರಿ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೆಮ್ಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಸರಪಂಚ್ ನರೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಎಲ್ಲರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್, "ಮನ್ಸೂರಿ ಕುಟುಂಬವು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನೀಡುವ ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಅಪೂರ್ಣ. ಇದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

