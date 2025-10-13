ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಮೈಯಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ: ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಥೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೈಯಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿಗಳು ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಇದೇ ಹಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2025 at 5:31 PM IST
ರಾಂಚಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಇಲ್ಲಿನ ಕರಮ್ ಟೋಲಿ ಚೌಕ್ ನಿವಾಸಿ ಶೀಲಾ ಲಿಂಡಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶೀಲಾ ಲಿಂಡಾ ತಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬೆಳಕು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೈಯಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಯಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ₹15,000 ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಶೀಲಾ ಲಿಂಡಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅದೇ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ದೀಪಗಳು, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಲಿಂಡಾ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೈಯಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಜತೆಗೆ ಇತರರಿಗೂ ಸಹಾಯ; ಶೀಲಾ ಲಿಂಡಾ ಅವರ ಬದಕು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಶೀಲಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಅವರು ದೀಪಗಳು, ಲಕೋಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನಸಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶೀಲಾ.
ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅವರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಡಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ: ಮೊದ ಮೊದಲು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆಟುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಶೀಲಾ ದೀದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಮೈಯಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಲಿಂಡಾ ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆ ದೀದಿ ಪ್ರೇಮಮಣಿ.
ಅದೇ ಗುಂಪಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯೆ ಬಸಂತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಆ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಶೀಲಾ ದೀದಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ, ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಿದಾಗ, ಜೀವನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀಲಾ ಲಿಂಡಾ ಮತ್ತು ಅವರಂತಹ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಯಾರಿಸುವ ದೀಪಗಳು ಈಗ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ದುರ್ಬಲರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮೈಯಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೀಲಾ ಲಿಂಡಾ ಹೇಳಿದರು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಕೇವಲ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಯಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಭಿಯಾನವು ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಂದಿಗೂ ಆರದ ದೀಪವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ 1.27ಲಕ್ಷ ರೂ. ದರ!
ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೂ ಮಾತುಕತೆ
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಇವಿ ಕಾರು, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ! ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಗೆ 53 ವರ್ಷ!