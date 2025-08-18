ರಾಂಚಿ: 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಂಚಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ರಾಮ್ದಾಸ್ ಬೇಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡಿಯಾ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರಾಂಚಿಯ ಅಂಗಡಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವರು ಬಂದು ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೈಗಿಟ್ಟರು. ಆಗ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ನಾನು ನನ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಗೌರವ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ, ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾಂಚಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಕಾಸ್ ಎಂಬ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆತಂದರು ಎಂದರು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಸಿ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ: ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಿದೆ. ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಬಳಿಕ ಇತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಹಾಗೇ ಸಚಿವರ ಮನೆಗೂ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿದರು. ಆ ಸಚಿವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಅವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಚಿವ ದುರ್ಗಾ ದಾಸ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ರಾಮದಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಆನಂದ: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಔತಣಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಮಂದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಜನರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್, ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದೆವು. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಹಾಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಸಾಲೊಂದು ನಿಂತಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಾಲಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಅವರು ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಕೈ ಕುಲುಕಲು ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಮದಾಸ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ವುತವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 8-9 ಜನರಿದ್ದ ಟೇಬಲ್ ಅದು. ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ದಾಲ್, ತರಕಾರಿ ರೋಟಿಯನ್ನು ಸವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಇತ್ತು.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪಡೆದೆ. ಬಳಿಕ ರಾಂಚಿ ತಲುಪಲು ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೈಲು ಹತ್ತಿದೆ. ಬರುವಾಗಲೂ ಎಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀಟು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸತ್ಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆದ ಅನುಭವ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅದಾಗೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ.
ಸದ್ಯ ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮದಾಸ್ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
