ಇತಿಹಾಸದ ಕುರುಹಾಗಿರುವ ಆಡ್ರೆ ಹೌಸ್​; ಗಾಂಧಿಜಿಯಿಂದ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾವರೆಗೂ ಇದೆ ನಂಟು! - RANCHI AUDREY HOUSE

ಇಂದು ಆಡ್ರೆ ಹೌಸ್ ಕೇವಲ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳ ಜೀವಂತ ದಾಖಲೆಯೂ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 4:28 PM IST

4 Min Read

ರಾಂಚಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವೀರರ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಂದು ಸವಾಲು ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಕಾಲದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗಳ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿದಿರು ಚೌಕಟ್ಟು, ಒಣ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗಾರೆಯಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 1854ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.

1854ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ರೆ ಹೌಸ್​ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮಹಾತ್ಮ ಮತ್ತು ತಾನಾ ಭಗತ್‌ಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ರೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಈ ಆಡ್ರೆ ಹೌಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 1854 –56ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಲಿಂಗ್ಟನ್ ಇದನ್ನು ಒಳಾಂಗಣ ಮನರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಮರ ಮತ್ತು ಹೆಂಚುಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ರಚನೆಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಸೆಕ್ರೆಟಿರಿಯೇಟ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು.

ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಮತ್ತು ಉಲ್ಗುಲಾನ್​ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆ: ಈ ಆಡ್ರೆ ಹೌಸ್‌ನ ಇತಿಹಾಸವು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 1890ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಧರ್ತಿ ಅಬಾ ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಮಿಷನರಿ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 'ಉಲ್ಗುಲಾನ್' (ಮಹಾ ದಂಗೆ) ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಭೂಮಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿದೆ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ಇದೇ ಸ್ಥಳವು ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಳವಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಆಡ್ರೆ ಹೌಸ್​ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಚಂಪಾರಣ್​ ಮಾತುಕತೆಯ ಸ್ಥಳ ಇದು: 1917 ಜೂನ್​ 4ರಂದು ಬಿಹಾರ - ಒಡಿಶಾದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಟಿಂಕಥಿಯಾ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಭೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳೆಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ 1918 ರಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರಣ್ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ತಾನಾ, ಭಗತ್‌ರ ತ್ಯಾಗ: 1917 ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಂಚಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಒರಾನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಾನಾ ಭಗತ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು, ಅದರಂತೆ ಖಾದಿ ಧರಿಸಲು, ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ತಾನಾ ಭಗತ್‌ಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಿದರು.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ, ಜ್ಯಾಕ್ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭವನವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಬಳಿಕ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ: 2016ರ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಣಬ್​ ಮುಖರ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಪುರಾತತ್ವ ಅವಶೇಷಗಳು, ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿಬ್‌ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಖರ್ಸವಾನ್‌ನಿಂದ ದೊರೆತ 10-11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲಾವಿದರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನವಾಗಿ ನಾಮಕರಣ: 2018ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು, ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಘುವರ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿ ಭವನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಾನಾ ಭಗತ್ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಡ್ರೆ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯೂ ಇದೆ. ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್, ಎರಡು ಕಚೇರಿಗಳು, ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಸಭಾಂಗಣವಿದೆ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

