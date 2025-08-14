ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೇಳ-2025 ರಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೂತ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇದೇ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೂತ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಂಪುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ 'ಬೂತ್' ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಇದು ಸೆಳೆಯಿತು.
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿ: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಕರ್ಷಕ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳು ಇದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರೂಪ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಗಳು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಂಬೈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೋಬಿನ್ ಮೇಘರಾಜ್ ಅವರು, ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಸತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೇಘರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಇದೆ 'ಸಾಹಸ್': ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ 'ಸಾಹಸ್' ಅನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 44 ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೈ ರೋಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಟಿವಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದದ (220 ಅಡಿ) ರೋಲರ್ ಝೋರ್ಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ 42 ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಆಟಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇತರ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ಬಾಲ್, ಶೂಟಿಂಗ್, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಬಂಗೀ ಜಂಪಿಂಗ್, ಮರಳು ವಾಲಿಬಾಲ್, ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ ಆಟಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ 'ಸಾಹಸ' ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೇಳವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ 28 ರಾಜ್ಯಗಳು 8 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಮಾಸ್ಕೋ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಮುಂತಾದ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಗಣ್ಯರೂ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
