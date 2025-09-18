ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಿರಣ್: ಈನಾಡು, ಈಟಿವಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡ CMD
ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚೇರ್ಮನ್ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಈಟಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಕಿರಣ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಇಒ ಕೆ. ಬಾಪಿನೀಡು ಚೌಧರಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಕೆ. ಬಾಪಿನೀಡು ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ 50 ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಈಟಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 30 ವರ್ಷಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂಡಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು, "ಈನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಈಟಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆ 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಈಟಿವಿ ಸಿಇಒ ಕೆ ಬಾಪಿನೀಡು ಚೌಧರಿ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಚೇರ್ಮನ್ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಈಟಿವಿ ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು" ಎಂದು ಸಿಎಂಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು, ಈಟಿವಿ ತೆಲುಗು ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. "ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು" ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿಲೆಟ್( ಸಿರಿಧಾನ್ಯ) ಆಧಾರಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಬಲ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂಡಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
"ಸಬಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆವು. ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿನಯದಿಂದಲೇ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. (ಮಿಲೆಟ್) ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು" ಎಂದು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
1974 ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈನಾಡು ತೆಲುಗು ಪತ್ರಿಕೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವಲ್ಲಿ ಈನಾಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಈನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ತೆಲುಗು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ 1995 ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ವಾಹಿನಿ, ಹಲವಾರು ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಾಹಿನಿ ತನ್ನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅಮೋಘ ಪಯಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
