ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ: ಕೇದಾರನಾಥ, ಬದರಿನಾಥನ ದರ್ಶನ

ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಅವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೇದಾರನಾಥ, ಬದರಿನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

RAJINIKANTH VISIT BADRINATH DHAM
ಬದರಿನಾಥ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 6, 2025 at 8:35 PM IST

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಬಹುಭಾಷೆಯ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಅವರು ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬದರಿನಾಥ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಬದರಿನಾಥ - ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಬದರಿನಾಥ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಹಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬದರಿನಾಥ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:56 ಕ್ಕೆ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಟ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಅವರು ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದವು. ಹಿರಿಯ ನಟನ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ತಮಿಳಿನ ಸತ್ಯರಾಜ್, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್​ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಹಿರಿಯ ನಟ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೂಕ್ತ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

"ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಜನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

