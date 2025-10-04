ETV Bharat / bharat

ಮನೆಕೆಲಸ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಬದುಕು: ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್​​ಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಂಜು ಯಾದವ್!

ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ನ 55ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಜು ಯಾದವ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ.

ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಜು ಯಾದವ್ (ETV Bharat)
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) : ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಾಲೇಜು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಮಗಳು. ತನ್ನ ಅತ್ತೆ -ಮಾವರಿಂದ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಂಡತಿ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೋದ ತಾಯಿ. ಇವು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇವು ಆರ್‌ಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಜು ಯಾದವ್ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯ 55ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಜು ಯಾದವ್ ಅವರು ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿಯೂ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ನ 55 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಜು ಯಾದವ್ (ETV Bharat)

ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪದವಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಬಿಇಡಿ(BEd) : ಹರಿಯಾಣದ ನರ್ನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧೋಲೆರಾ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಗು. ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ ನರ್ನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ತಂದೆ ರೈತರಾಗದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಬಿಇಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ: ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಂಜು ಯಾದವ್ 'ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನವು ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. 2012ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದಾಗ, ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು : ಈಗಿರುವಂತೆಯೇ ಬದುಕುವುದು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಜು ಯಾದವ್ (ETV Bharat)

ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಅಂಜು ಯಾದವ್ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಭೇಟಿಯಾಗಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗನ ಅನೇಕ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖವನ್ನೂ ನೋಡದಂತಾಗಿತ್ತು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು : ಅಂಜು ಯಾದವ್ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಭಿಂಡ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)ನ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಅಂಜು ಯಾದವ್ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು : ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಪಿಎಸ್​​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಜನರ ಮನೋಭಾವ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದನಿಸುತ್ತೆ: ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಜನರು ಇವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂಜು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಜು ಯಾದವ್ (ETV Bharat)

ಕನಸು ಕಾಣಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ: ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯಂತೆ ಕಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ನೋವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಎನ್ನುವುದು ಅಂಜು ಅವರ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ.

ಅಂಜು ಯಾದವ್ (ETV Bharat)

ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ : ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾದವ್​ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಭಯದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ನೀವು ಏನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೀರಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

