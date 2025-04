ETV Bharat / bharat

ಹಿಟ್​ ಅಂಡ್​ ರನ್​​ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿ; 9 ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ - HIT AND RUN 2 KILLED NINE INJURED

ಹಿಟ್​ ಅಂಡ್​ ರನ್​​ ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿ; 9 ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : April 8, 2025 at 7:22 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 7:41 AM IST 1 Min Read

ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದ ನಹರ್‌ಗಢ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್​ ಪೆಕ್ಟರ್​ ಕನ್ಹಯ್ಯಾಲಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಹರ್‌ಗಢ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು, ಜನರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : April 8, 2025 at 7:41 AM IST