ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ: ಸೂಪರ್​ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧ

ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

RAISING CHICKENS TO BUILD TRUST
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2025 at 3:29 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ 2014ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 8,20,134 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 5,10,552ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಕ್ರಮದ ಜಾರಿ: ಕೃಷಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಂಚಾಯತ್​ ರಾಜ್​, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಂಟಿ​ಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮಹಬೂಬನಗರ್​, ಮುಲುಗು ಮತ್ತು ನಲಗೊಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಕಣೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನೆರವು ಸಿಗಲಿದೆ?: ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಶೆಡ್​ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಜಾರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಶೆಡ್​ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೂ 3 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿ, ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿದೆ.

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಿಸಾನ್​ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್ಸ್​ ಅಡಿ ಸಾಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ, ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಘಟಕ ಮತ್ತು 100 ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಲ್​ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಸ್​ಇಆರ್​ಪಿ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಬೆಂಬಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ: ಈ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿರುವ ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಕರರಾಜುಪಲ್ಲಿಯ ವಲಸ ಶಿವ ಮಾತಮಾಡಿ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 3 ಲಕ್ಷದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು. ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, 500 ಬಾಯ್ಲರ್​ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನಾನು ಮಾಸಿಕ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ 50ಸಾವಿರ ರೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

