ರಾಯ್ಪುರ ಬೆತ್ತಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ವೈರಲ್; ಆಯೋಜಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಮಂದಿ ಬಂಧನ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ 'ನಗ್ನ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಏಳು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 15, 2025 at 8:51 PM IST
ರಾಯ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ಬೆತ್ತಲೆ ಪಾರ್ಟಿ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪೋಸ್ಟರ್ವೊಂದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿರಣ್ಮಯಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರು, ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಳುಹಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಯ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ರಾಯ್ಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ 'ನಗ್ನ ಪಾರ್ಟಿ' ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಮಿಷವೊಡ್ಡಲಾಗಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಿತ್ತು.
''ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ''ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಧನಂಜಯ್ ಠಾಕೂರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ''ಬೆತ್ತಲೆ ಪಾರ್ಟಿ'' ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
ಬಂಧಿತರ ಮಾಹಿತಿ: ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸರು 7 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜೆವಾನಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ, ಎಸ್ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಮಾಲೀಕ ಸಂತೋಷ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅವ್ನಿಶ್ ಗಂಗ್ವಾನಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ 'ನಗ್ನ ಪಾರ್ಟಿ' ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ - ಉಮೇದ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಯ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ.
ಇದು ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೃತ್ಯ. ಇದೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವ ಯೋಜನೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. - ಕಿರಣ್ಮಯಿ ನಾಯಕ್, ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಸ್ಟ್ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು; ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು!.. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು