ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮಳೆ ನೀರು; ನಾಶವಾಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು!

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 8:31 PM IST

ಔರಂಗಾಬಾದ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಗುಹೆಗಳೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗುಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ರಿಂದ 34 ರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯ ಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಪೈಕ್ರಾವ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆ (ETV Bharat)

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ : ವೆರುಲ್‌ನ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಬೀಳುವ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಭಯ : ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

'ಗುಹೆಯೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಪೈಕ್ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಂತಾ ಗುಹೆ (ETV Bharat)

ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳು ಬೌದ್ಧ ಶೈಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಬುದ್ಧನ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಅವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುವುದು ಏನು? : 'ಈ ಗುಹೆಗಳು ಸುಮಾರು 2500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದಲೇ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಮೊದಲು ಚರಂಡಿ, ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಗತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ : ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋನಾವಾನೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮಳೆಗಾಲದ ಮೊದಲು, ಗುಹೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನೀರು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗದೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಹೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್​​ನಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕುರಾನ್: ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಡಗಿವೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

