ರೈಲ್ವೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಪಾಯ?
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ.
Published : September 23, 2025 at 1:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಾನವ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೋಷದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೈಲುಗಳು ಹೊರಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನೈಜ ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲು ಎಲ್ಇಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಈವೆಂಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಡೇಟಾಲಾಗರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, "ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವೆ ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೈಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ದಾಟಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ಆಟೋ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ರೈಲುಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಮೊದಲ ರೈಲು ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ದಾಟುವವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಬ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳು ಓಡಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಿಲೇ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾನವರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾಲಾಗರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಆರ್ಎಸ್ಟಿಎಂಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲೋಕ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್, "ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೈಲುಗಳು ಒಂದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ರೈಲು ದಾಟುವವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೈಲು ಹೋದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ರೈಲು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಲ್ಚರ್-ಪಾರಾದೀಪ್ ಸರಕು ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕಟಕ್ - ಪಾರದೀಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (83 ಕಿಮೀ) ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪಾರದೀಪ್ ಬಂದರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಹಲವಾರು ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ.
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?: ಇದೊಂದು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಲುಗಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳು ಚಲಿಸಬಹುದು.
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೋಷದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ "ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ" ಅಭಯ: ಇದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೆಳತಿ