ಬುಲೆಟ್​ ರೈಲು: 5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್; ಏಳು ಕಿ.ಮೀ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ!!

ಮುಂಬೈ- ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್ (Western Railway x handle)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2025 at 7:12 PM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಮುಂಬೈ - ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಬಳಿಯ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸುರಂಗದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದರು. ಸುರಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಡೈನಮೈಟ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಪದರವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಐದು ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದರು.

7 ಕಿಮೀ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ: ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಮೊರಾ ನಡುವಿನ 50 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೊತೆಗೆ ಬುಲೆಟ್​ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಸುರಂಗವು ಒಟ್ಟು 21 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಿ.ಮೀ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ 21 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗವನ್ನು ಆಫ್ಕಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸವಾಲುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ: "ಆಫ್ಕಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುರಂಗದ ಕಠಿಣ ಕಲ್ಲಿನ ಪದರಗಳು, ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಬರ್ಡ್, ಲಭ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. NHSRCL ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ಕಾನ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಾಗ ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುರಂಗ - ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ 5 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಘನ್ಸೋಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಫಾಟಾ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಬುಲೆಟ್​ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು 508 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾದ ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಮೊರಾ ನಡುವಿನ 50 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

