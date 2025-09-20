ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು: 5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್; ಏಳು ಕಿ.ಮೀ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ!!
ಮುಂಬೈ- ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಮುಂಬೈ - ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಬಳಿಯ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸುರಂಗದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದರು. ಸುರಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಡೈನಮೈಟ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಪದರವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಐದು ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದರು.
7 ಕಿಮೀ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ: ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಮೊರಾ ನಡುವಿನ 50 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಸುರಂಗವು ಒಟ್ಟು 21 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಿ.ಮೀ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ 21 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗವನ್ನು ಆಫ್ಕಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸವಾಲುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ: "ಆಫ್ಕಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುರಂಗದ ಕಠಿಣ ಕಲ್ಲಿನ ಪದರಗಳು, ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಬರ್ಡ್, ಲಭ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. NHSRCL ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ಕಾನ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಾಗ ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುರಂಗ - ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ 5 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಘನ್ಸೋಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಫಾಟಾ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು 508 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾದ ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಮೊರಾ ನಡುವಿನ 50 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
