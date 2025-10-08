ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಗೂಗಲ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ.
Published : October 8, 2025 at 12:29 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ರೈಡೆನ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ 1,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಡೆನ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 52 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲೇ ಸೈಫೈ ಕೂಡ 16,000ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸೈಫೈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು.
480 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ: ರೈಡೆನ್ ತನ್ನ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಆದಿವಿವರಂನಲ್ಲಿ 120 ಎಕರೆ, ತರಳುವಾಡದಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ರಂಬಿಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತಪುರಂ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 160 ಎಕರೆ, ಒಟ್ಟು 480 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, 2028ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2,100 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆದಿವಿವರಂಗೆ 465 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್, ತರಳುವಾಡಕ್ಕೆ 929 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ರಾಂಬಿಲ್ಲಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ 697 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ರೈಡೆನ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೈಡೆನ್ ಎಪಿಎಸಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು! ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ AI ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್