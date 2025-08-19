ETV Bharat / bharat

ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ; ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​​

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ ಹಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ ಹಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
August 19, 2025

ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದ ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯುವಕರು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್​ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಹಾರದ ನವಾಡದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನದ ವೋಟರ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾತ್ರಾ (ಮತ ಹಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆ)ಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಬೇರನ್ನು ಯುವ ಜನತೆ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತ ಹಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಗೆ ಆರ್​ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್​ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಯಾದವ್​, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದಂತೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ನವ ಬಿಹಾರ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯುವ ಜನತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದ ಯಾದವ್​, ಸಿಎಂಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಹಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಕಲಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್​​, ನಿವಾಸ ನೀತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಜನರ ಮತ ಕಳವು ಮಾಡಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಜೀವಂತ ಇರುವವರನ್ನು ಮೃತರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜನರ ಮತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಮತ ದರೋಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಿಹಾರದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಬಿಹಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಆಗಸ್ಟ್​ 17ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ನಳಂದ, ಶೇಖ್​ಪುರ್​, ಲಖಿಸರೈ, ಮುಂಗರ್​, ಭಗಲ್ಪುರ್​, ಕತಿಹಾರ್​, ಅರಾರಿಯಾ, ಸುಪೌಲ್​, ಮಧುಬನಿ, ದರ್ಭಾಂಗ್​, ಸೀತಾರ್ಮಾಹಿ, ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್​, ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್​, ಗೋಪಾಲ್​ ಗಂಜ್​​, ಸಿವಾನ್​, ಛಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಅರಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 1ಕ್ಕೆ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮತ ಹಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು

