ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 'ಮತದಾರರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ' ಬುಧವಾರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅವರನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿವಾಹದ ವಿಷಯವೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಗು ತರಿಸಿತು.
ಪುರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ತಂಗಿದ್ದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಅರಾರಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಮತಗಳ್ಳತನ, ಕುರ್ಚಿ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವರು ಜನರತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿದರು.
Someone Kissed Rahul Gandhi and ran away in Purnea, Bihar. 😂😂 pic.twitter.com/jHfTHlUchF— YogeshKMadhukar (@YogeshMadhukarr) August 24, 2025
ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ವೇಳೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಯುವಕ: ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐಎಂಎಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ನಾಯಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಿಹಾರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಬಿಪಿಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿದರು. ತೇಜಸ್ವಿ ಕೂಡ ಬೈಕ್ ಹತ್ತಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪುರ್ನಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಸ್ಬಾ ಮತ್ತು ಗರ್ಬನೈಲಿ ನಡುವೆ ಬೆಂಬಲಿಗರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಓಡಿ ಬಂದು ರಾಹುಲ್ರನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದನು. ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಬಂದ ಯುವಕನನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಿಡಿದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಯುವಕನ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಚಕಿತರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಳಿಕ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ 'ಪ್ರೀತಿ' ತೋರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದನು. ಈ ಘಟನೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿತು. ಅವರು ಸುತ್ತಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು.
ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಯಾತ್ರೆಯು ಅರಾರಿಯಾ ಹಂತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) ನಾಯಕ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು, ಚಿರಾಗ್ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿದ್ದಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು 43 ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ 55 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ "ಇದು ನನಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ತೇಜಸ್ವಿ, ಅಪ್ಪ (ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್) ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು. ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳೆಂದು ನಕ್ಕರು. ಸೋಮವಾರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ವಿರಾಮ ಇರಲಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸುಪೌಲ್ನಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ: ಮುಂಬರುವ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಜೈಶಂಕರ್
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾರತ: ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು