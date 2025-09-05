ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ದಿಬ್ರುಗಢ - ನವದೆಹಲಿ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೈಲು ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದು ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಲು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜನರು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ 20503- 20504 ಮತ್ತು 20505 - 20506 ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ರೈಲುಗಳು ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹಲವರು ಕೆಲಸ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಜನರು ಪದೇ ಪದೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಮೇಥಿ ಸಂಸದ ಕಿಶೋರಿ ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕುರಿತು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆಯು ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
