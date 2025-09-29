ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರನ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಇದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಪತ್ರ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳದ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯು ತೀವ್ರ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
Published : September 29, 2025 at 5:09 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಕ್ತಾರ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಪರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಾಯಕನಿಗೆ (ರಾಹುಲ್) ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗝𝗣 𝗛𝗔𝗦 𝗖𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘𝗗 𝗔𝗟𝗟 𝗟𝗜𝗠𝗜𝗧𝗦!— Congress (@INCIndia) September 29, 2025
The Indian National Congress strongly condemns the heinous DEATH THREAT issued to LoP Shri Rahul Gandhi on live television by BJP spokesperson Pintu Mahadev.
This is no off-the-cuff remark or hyperbole. This is a cold and… pic.twitter.com/v9eEsozakK
ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಗಳಂತಹ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ನೇರ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ, ದುಷ್ಟ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆಕ್ರೋಶ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯ ವಕ್ತಾರ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನಾಲಿಗೆ ಜಾರಿದ ಮಾತಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಕೇರಳದ ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಪಿಂಟು ಮಹಾದೇವ್ ಎಂಬಾತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯು ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ (ಭಾರತ) ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
