ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ವಯನಾಡು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ರಾಹುಲ್​, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ!

ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಭೇಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Rahul Gandhi, Sonia Gandhi on Private Visit to Wayanad Amid Political Stir
ರಾಹುಲ್​- ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಾಯಕರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
ವಯನಾಡು (ಕೇರಳ): ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ವಯನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಭೇಟಿ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರಿಪುರ್​ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ - ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಯನಾಡುನ ಪದಿಂಜರೆಥರನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅವರು ತಾಜ್​ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್​ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಟಿ ಸಿದ್ಧಿಕಿ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಂಚೆ ನಿಗದಿಯಾದಂತೆ 23ರಂದು ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಕೆಸಿ ವೇಣಗೋಪಾಲ್​, ದೀಪಾ ದಾಸ್​ ಮುನ್ಶಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾದ ಶಫಿ ಪರಂಬಿಲ್​ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Rahul Gandhi, Sonia Gandhi on Private Visit to Wayanad Amid Political Stir
ವಯನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು (ETV Bharat)

ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಯ ನಡುವೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆಟ್ಟ ಡಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಯನಾಡಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Rahul Gandhi, Sonia Gandhi on Private Visit to Wayanad Amid Political Stir
ರಾಹುಲ್​- ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಾಯಕರು (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡಿಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಿ ಎಂ.ಎನ್. ವಿಜಯನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಜೋಸ್ ನೆಲೇದತ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾವುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವಾದಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

