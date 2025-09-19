ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ವಯನಾಡು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ರಾಹುಲ್, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ!
ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಭೇಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : September 19, 2025 at 5:28 PM IST
ವಯನಾಡು (ಕೇರಳ): ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ವಯನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಭೇಟಿ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರಿಪುರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ - ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಯನಾಡುನ ಪದಿಂಜರೆಥರನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅವರು ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಟಿ ಸಿದ್ಧಿಕಿ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಂಚೆ ನಿಗದಿಯಾದಂತೆ 23ರಂದು ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಕೆಸಿ ವೇಣಗೋಪಾಲ್, ದೀಪಾ ದಾಸ್ ಮುನ್ಶಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾದ ಶಫಿ ಪರಂಬಿಲ್ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಯ ನಡುವೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆಟ್ಟ ಡಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಯನಾಡಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡಿಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಿ ಎಂ.ಎನ್. ವಿಜಯನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಜೋಸ್ ನೆಲೇದತ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾವುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವಾದಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
