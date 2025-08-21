ETV Bharat / bharat

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

Rahul Skips The Resumption Of Voter Adhikar Yatra in Bihar
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸುದರ್ಶನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 11:42 AM IST

ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಮತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ನವದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯಾತ್ರೆಯು ರೋಹ್ತಾಸ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಗಯಾ ಮತ್ತು ನವಾಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೇಖ್‌ಪುರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್​ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಸಿಪಿಐಎಂಎಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಇಂದಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು, ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸುದರ್ಶನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖ್‌ಪುರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಲಖಿಸರಾಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಜಮುಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸಂಜೆ ಮುಂಗೇರ್​ ಜಿಲ್ಲೆ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಸಫಿಯಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ತಂಗಲಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ 28ರಂದು ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್​ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ, 1300 ಕಿಮೀ ಸಾಗುವ ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 17ರಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 118 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 1ರಂದು ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

