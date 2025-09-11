ETV Bharat / bharat

ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಯೋಗಗಳ ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಕಜ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

Rahul Gandhi met various delegations in NTPC, tight security arrangements remained outside
ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಯೋಗಗಳ ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಯ್​ ಬರೇಲಿ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಗುರುವಾರ ಉಂಚಹಾರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್​ಟಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೂತ್​ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಬೂತ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹಲವಾರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಎನ್​ಟಿಪಿಸಿಯ ಗೋಮತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಿಯೋಗಗಳಿಗೂ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರವೇ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.

Rahul Gandhi met various delegations in NTPC, tight security arrangements remained outside
ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಯೋಗಗಳ ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ETV Bharat)

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯ್​ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನ ಬಚ್ರಾವಣ ಮೂಲಕ ರಾಯ್​ ಬರೇಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್​ ಪ್ರತಾಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಹರ್ಚಂದರ್​ಪುರ ಬಳಿ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದಿನೇಶ್​ ಪ್ರತಾಪ್​ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಕಜ್ ತಿವಾರಿ ಇದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ನಗರದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಚೌಧರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ರಾಯ್​ ಬರೇಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್​ ಪ್ರತಾಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಥಾನಾ ಹರ್ಚಂದ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯುವುದು, ನಿಂದನೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ/ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ, ವಿಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಯ್​ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆ ಕೋರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪತ್ರ

For All Latest Updates

TAGGED:

RAEBARELI DELEGATION MET RAHUL NTPCRAHUL GANDHI MET DELEGATION IN NTPCRAHUL GANDHI IN RAE BARELI SECURITYNTPC DELEGATION RAHUL GANDHI NEWSRAHUL GANDHI RAE BARELI VISIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ, IRS ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳು!

$393 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಪತ್ತು! ಮಸ್ಕ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್​ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ರಾಯಲ್​ ಆಗಿಯೇ ಧರೆಗಿಳಿದ ದರ!

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.