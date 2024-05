Updated : May 3, 2024, 9:02 AM IST

ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ತೆರೆ: ರಾಯಬರೇಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ - Rahul Gandhi from Raebareli

ಲಖನೌ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಅಮೇಥಿ ಮತ್ತು ರಾಯಬರೇಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಯಬರೇಲಿಯಿಂದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅಮೇಥಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರಿ ಲಾಲ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರಿ ಲಾಲ್​ ಶರ್ಮಾ ನಾಮಪತ್ರ (ETV Bharat kannada) ಇಂದು ಈ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಣಯ ಫೈನಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ರಾಯಬರೇಲಿಯಿಂದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಹಂತಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ 5ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿಈ ಕ್ಷೆತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೇ 20 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಯಬರೇಲಿ ಹಾಗೂ ಅಮೇಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಪಕ್ಷವು 1951 ರಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಯಬರೇಲಿಯಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್​ ಅವರನ್ನು ರಾಯಬರೇಲಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇವರು 2019ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಮೇಥಿಯಿಂದ ಸೋತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಕಿಶೋರಿ ಲಾಲ್ ಅವರ​ನ್ನು ಅಮೇಥಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೇಥಿಯಿಂದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೂಗು

