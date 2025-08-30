ಗುವಾಹತಿ (ಅಸ್ಸೋಂ) : ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 26 ವಲಸಿಗರನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸೋಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಸ್ಪುರದ ಲೋಕಸೇವಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ವಲಸಿಗರ ವಾಪಸಾತಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಅವರು ಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು 1971ರ ನಂತರ ಬಂದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 33 ವಲಸಿಗರನ್ನು ಅವರ ತಾಯ್ನಾಡಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆನಪಿಡಿ; ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಸ್ಸೋಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ 2026ರ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಸ್ಸೋಂ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಎನ್ಡಿಎ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿಎಂ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವೃಂದಾವಾಣಿ ಜವಳಿಯನ್ನು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ಸೋಂಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಹಾಪುರುಷ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಂಕರದೇವರು ಮಹಾರಾಜ ನಾರಾಯಣರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಸ್ಸೋಂನಿಂದ ಟಿಬೆಟ್ ಮೂಲಕ ಲಂಡನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ ವೃಂದಾವಾಣಿ ಜವಳಿ ಇದು. ವೃಂದಾವಾಣಿ ಜವಳಿ ಅಸ್ಸೋಂನ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವೃಂದಾವಾಣಿ ಜವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ದಿನದಂದು ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬಹುದು. ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ವೃಂದಾವಾಣಿ ಜವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸೋಂನ ಜನರಿಗೆ ವೃಂದಾವಾಣಿ ಜವಳಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು 2027 ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಸೋಂಗೆ ವೃಂದಾವಾಣಿ ಜವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
