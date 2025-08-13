ETV Bharat / bharat

ಪುರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭಯೋತ್ಪಾಕ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ; ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶದ ತನಿಖೆಗಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು - TERROR THREAT TO PURI TEMPLE

ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಯಾರು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದರು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪುರಿ ದೇಗುಲ (PTI)
ಪುರಿ: ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯ ದೇಗುಲದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬೆದರಿಕೆ ಬರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗದ ಬಾಲಿಸಾಹಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿಯ ಬುಧಿ ಮಾ ಠಾಕುರಾನಿ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಉಗ್ರ ಬರಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬರಹದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪುರಿ ಎಸ್ಪಿ ಪಿನಕ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಶ್ರೀಮಂದಿರ ಬುಧಿ ಮಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭದ್ರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಾರು ಈ ಬರಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ; ವಾರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂದೇಶ- ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ -

