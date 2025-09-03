ETV Bharat / bharat

ಪಂಜಾಬ್​ ಪ್ರವಾಹ; ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಗಳು, ಸೆ.​ 7ರ ವರೆಗೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ - PUNJAB FLOODS

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಟ್ಲೆಜ್​, ಬಿಯಾಸ್​ ಮತ್ತು ರಾವಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.

punjab-floods-fresh-rains-spell-trouble-schools-colleges-to-remain-shut-till-sep-7
ಪಂಜಾಬ್​ ಪ್ರವಾಹ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read

ಚಂಡೀಗಢ: ಪಂಜಾಬ್​ ರಾಜ್ಯವು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, 30 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 1988ರ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಕಂಡಿದ್ದು, ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, 3.50 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಹಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಿಯಾಲ ಮತ್ತು ರೂಪ್​ನಗರ್​​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 7ರ ವರೆಗೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸಟ್ಲೆಜ್​, ಬಿಯಾಸ್​ ಮತ್ತು ರಾವಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಹದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಾಕ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ 1,677.84 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವಿನ ಮಟ್ಟ 86,822 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಇದ್ದು, ಹೊರ ಹರಿವು 65,042 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​ ಇದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಂಗಲ್​ ಗ್ರಾಮ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್​ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಎಎಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್​​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ತರಣ್​ ತರಣ್​ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮನೀಶ್​ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಎಎಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಘವ್​ ಚಡ್ಡಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 3.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​, ಸೇನೆ, ಬಿಎಸ್​ಎಫ್​, ಪಂಜಾಬ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನದಿ ದಂಡೆ ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುಲಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಹರ್ಜೋತ್ ಬೈನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 326 ಮಂದಿ ಸಾವು, 41 ಜನ ಕಣ್ಮರೆ: 1281 ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ​ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್: ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ 10 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ-ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್

ಚಂಡೀಗಢ: ಪಂಜಾಬ್​ ರಾಜ್ಯವು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, 30 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 1988ರ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಕಂಡಿದ್ದು, ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, 3.50 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಹಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಿಯಾಲ ಮತ್ತು ರೂಪ್​ನಗರ್​​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 7ರ ವರೆಗೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸಟ್ಲೆಜ್​, ಬಿಯಾಸ್​ ಮತ್ತು ರಾವಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಹದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಾಕ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ 1,677.84 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವಿನ ಮಟ್ಟ 86,822 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಇದ್ದು, ಹೊರ ಹರಿವು 65,042 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​ ಇದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಂಗಲ್​ ಗ್ರಾಮ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್​ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಎಎಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್​​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ತರಣ್​ ತರಣ್​ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮನೀಶ್​ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಎಎಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಘವ್​ ಚಡ್ಡಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 3.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​, ಸೇನೆ, ಬಿಎಸ್​ಎಫ್​, ಪಂಜಾಬ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನದಿ ದಂಡೆ ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುಲಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಹರ್ಜೋತ್ ಬೈನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 326 ಮಂದಿ ಸಾವು, 41 ಜನ ಕಣ್ಮರೆ: 1281 ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ​ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್: ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ 10 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ-ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್

For All Latest Updates

TAGGED:

FRESH RAINS SPELL TROUBLE IN PUNJABHEAVY RAINFALL LASHED PUNJABHEAVY RAIN FLOOD IN PUNJABPUNJAB FLOODS UPDATEPUNJAB FLOODS

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

'ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಡಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ': 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಡಿಸಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.