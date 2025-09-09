ETV Bharat / bharat

ಪಂಜಾಬ್: ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದಾನ ಮಾಡಿದ ವೃದ್ಧೆಯರು

ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಲುಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆಂದು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಓರ್ವ ವೃದ್ಧೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2025 at 11:09 AM IST

ನುಹ್​(ಹರಿಯಾಣ): ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಪಂಜಾಬ್​ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ವೃದ್ಧೆಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತಿಲಕ್‌ಪುರಿ ಗ್ರಾಮದ 75 ವರ್ಷದ ರಹೀಮಿ ಅವರು, "ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ ಪಂಜಾಬ್​ಗೆ ಇದೆ" ಎಂದರು. "1996ರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅರಿವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಆಭರಣ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಇರಲಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಸೋಹ್ನಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ನುನೆಹ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ 70ರಿಂದ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡಾ ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 2 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ 85 ವರ್ಷದ ಅಸ್ಮೀನಾ ಅವರು, "ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅನೇಕ ಹಿರಿಜೀವಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಭರಣ ಇಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೊಟ್ಟಿ-ಕಂಬಳಿ ನೀಡಿದ ಓರ್ವ ಅಜ್ಜಿ: ತಿಲಕಪುರಿಯ 72 ವರ್ಷದ ಮೆಹ್ರಾಮ್ ಅವರು​ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಕಂಬಳಿ ನೇಯುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಂಬಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೇವಾತ್‌ನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಹೊರಟಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನೂಹ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಖಿಲ್ ಪಿಲಾನಿ, "ಈ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಯುವಕರು, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಪಂಜಾಬ್​ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಸಚಿವ ಅಮನ್​ ಅರೋರಾ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್​ಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್​ ಪ್ರವಾಹದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್​ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋರಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

