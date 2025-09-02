ಚಂಡೀಗಢ: ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಸನೌರ್ ಶಾಸಕ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಠಾಣ್ಮಜ್ರಾ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು(ಮಂಗಳವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಸಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಕರ್ನಾಲ್ನ ದಾಬ್ರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ತೆರಳಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರ ಕಾರಿನಿಂದ ಮೂರು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಸಕ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಠಾಣ್ಮಜ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ದಾಬ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಕೆಲ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಹಚರರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಠಾಣ್ಮಜ್ರಾ ಪರ ವಕೀಲ ಸಿಮರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಗ್ಗು ಮಾತನಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸತ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಕುರಿತು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಿಯಾಲಾದ ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಠಾಣ್ ಮಜ್ರಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಬಾರಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳೆ ದೂರು: ಎಎಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಬಲ್ತೇಜ್ ಪನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸನೌರ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಚರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಪಠಾಣ್ಮಜ್ರಾ ಪಕ್ಷದ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು, ಈ ವಿಚಾರದ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಠಾಣ್ಮಜ್ರಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ಎಎಪಿ ತಂಡವು ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಆಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪಂಜಾಬ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
