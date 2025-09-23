8,750 ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ: 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸದ ಲಕ್, ಈಗ ಗಿನ್ನಿಸ್ನತ್ತ ಚಿತ್ತ!
ದಿಢೀರ್ ಸಿರಿವಂತನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಣೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2025 at 11:26 AM IST
ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ. 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಇವರ ಸದ್ಯದ ವಯಸ್ಸು 79. ಕಳೆದ 5 - 6 ದಶಕದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಬಳಿಕ 8,750 ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನಾನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಲಾಟರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ, ನಾನು 1969 ರಲ್ಲಿ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2007 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಇವರು 2023 ರವರೆಗೆ ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. "ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಲಾಟರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ನಾನು ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ 10,000 ರೂ.ಗಳ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು.
"ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ 50 ಪೈಸೆಯಿಂದ 500 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಟಿಯರ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇವೆ ಅಂತಾರೆ ವಿಷ್ಣುದಾಸ್.
ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 51 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಾಹಕ.
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದಾಖಲೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆದಿದೆ. "ಈಗ ನಾನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ, ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನನ್ನ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು" ಅಂತಾ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಥೆ ಮುಕ್ತಾಯ! ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನು!