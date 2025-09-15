ETV Bharat / bharat

ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ 'ಸ್ಟಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪುಣೆಯ ವೈದ್ಯ: ಪೋಷಕರಾಗಲು ಇದರಿಂದ ನೆರವು!

ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪುಣೆಯ ವೈದ್ಯ ಹೇಮಂತ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೋಷಕರಾಗಲು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ.

SPECIAL TECHNOLOGY FOR INFERTILITY
ಪುಣೆಯ ವೈದ್ಯ ಹೇಮಂತ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪುಣೆಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಅನೇಕ ದಂಪತಿ ಪೋಷಕರಾಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಡಾ.ಹೇಮಂತ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧಕ ವೈದ್ಯ. ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಇವರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ STAR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಪರೂಪದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಎಐ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುವಿಧದ ಪ್ರಯೋಜನ: ಈ ವಿಧಾನವು ಎಐ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಆ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಫ್ಲೂಯಿಡಿಕ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. STAR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೀರ್ಯಾಣು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪರಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು, ಭ್ರೂಣ ಕೋಶಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಹೇಮಂತ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

AI ಬಳಕೆಯು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಐ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವಿನ್ನೂ ಪೋಷಕರು ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ವೀರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪುರುಷರಿಗೆ (ಅಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ) ಸ್ಟಾರ್​ ವಿಧಾನವು ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ನೋವಿನ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೀರ್ಯಾಣು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಇದನ್ನು ಐವಿಎಫ್​​ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪುರುಷನ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ (ವೀರ್ಯಾಣುವಿಲ್ಲದ) ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೃಷಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ವೀರ್ಯವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, STAR ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ವೀರ್ಯಾಣು ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 44 ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ: ಡಾ. ಹೇಮಂತ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು STAR ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಐವಿಎಫ್​​ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತಿಗೆ ಅಜೋಸ್ಪೆರ್ಮಿಯಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ 5 ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅದು ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಹಿಳೆಯು 5 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರೂಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. 19 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರೀಗ ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

