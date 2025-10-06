ETV Bharat / bharat

ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು: ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡದ ತಾಯಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದ ಪುತ್ರ!

ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರೊಡ್ಡುತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Prodduturu Horror: Son Kills Mother, Drags Body, Sits Watching TV
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 1:27 PM IST

ಪ್ರೊಡ್ಡುತೂರು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರೊಡ್ಡುತೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತ, ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಉಪ್ಪಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ (52) ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ: ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಅವರು ಪತಿ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಯಶವಂತ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಡ್ಡುತೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಶವಂತ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸುತ್ತಾ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರ ತಾಯಿ ಆತನ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

10,000 ರೂ. ಕೇಳಿದ್ದ ಮಗ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಯಶವಂತ್, 3,000 ರೂ. ಕಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಣ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 10,000 ರೂ. ಕೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯಶವಂತ್, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಡುತೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಯಶವಂತ್, ತಡೆಯಲು ಬಂದ ತಂದೆ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಕು ಇರಿತದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಯಶವಂತ್, ತಾಯಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮನೆಯ ವರಾಂಡಾಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಯಶವಂತ್ ಬಂಧನ: ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕಿರುಚಾಟದಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಪ್ರೊಡ್ಡುತೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿ ಯಶವಂತ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

