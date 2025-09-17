ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ @75: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿದ 75 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 75 ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು 75 ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
Published : September 17, 2025 at 7:22 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್/ ಪುರಿ: ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಸಲವೂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರೌಫ್ ಬಂಗಾಳಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಥೀಮ್ ಆಧರಿಸಿ 75 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಜಮಾಲ್ಪುರ್ ದರ್ವಾಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮಹಂತ್ ದಿಲೀಪ್ ದಾಸ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು 75 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ 75 ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು 75 ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 75 ಬಾಟಲಿ ರಕ್ತವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ದಿಲೀಪ್ದಾಸ್ ಜೀ ಅವರು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಚಹಾ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಂದ ಉಚಿತ ಸೇವೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯ ಚಹಾ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಹಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿ. 2014 ರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಹಾ ಮತ್ತು ರಸಗುಲ್ಲಾ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಚಿತ ಚಹಾ ವಿತರಣೆ: ಈ ವರ್ಷವೂ ಮೋದಿ ಜನ್ಮದಿನ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಹಾ ವಿತರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ತಾವು ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಲೂನ್, ಹೂಮಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿವಿಧ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ರಸಗುಲ್ಲಾ, ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಖೀರ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಸಂಸದ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ಭೇಟಿ: ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪುರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಚಹಾ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಸೇವಿಸಿದರು.
