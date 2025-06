ETV Bharat / bharat

ಸಿಎಂಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರೈತನ ಮಗಳು!; ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ತಲುಪಿದ ಬಡ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕೀರ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ - CMA TOPPER

Published : June 27, 2025 at 3:34 PM IST

By ETV Bharat Karnataka Team

ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಓದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಮದನಪಲ್ಲಿಯ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಾನು, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೋ - ಹೀಗೋ ಸಿಎಂ (ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್) ಮುಗಿಸಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಾನು ಎದುರಗುವ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 12-14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ICAI (The Institute of Chartered Accountants of India-ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ CA ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ IMA (ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ CMA (ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್) ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವೆ.

ಒಂದೇ ವರ್ಷ- ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ: ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಪದವಿ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.ಇದು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ'' ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ತನ್ನ ಸಾಧನಾ ಹಾದಿ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

