ETV Bharat / bharat

ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಚಹಾ ತೋಟ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪಿಥೋರಗಢ ಮತ್ತು ಚಂಪಾವತ್​ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್​ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

UTTARAKHAND TOURISM CENTER
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ) : ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ ಯೋಜನೆ 2.0 ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್​ಟಿಸುವ ಟಾಸ್ಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೊಬಗುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಪಿಥೋರಗಢ ಮತ್ತು ಚಂಪಾವತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರವು ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಹಾ ತೋಟದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪಿಥೋರಗಢದ ಗುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚಂಪಾವತ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ತೋಟ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು (ETV Bharat)

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ: ಪಿಥೋರಗಢದ ಗುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 17.86 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಬಳಿಯಿದೆ ಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮ: ಪಿಥೋರಗಢ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡೆದಿವೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಕುಟೀರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಮಾವೋನಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಉಣ್ಣೆ, ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಮರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರಲಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು (ETV Bharat)

ಚಹಾ ತೋಟದ ಪ್ರವಾಸ: ಚಂಪಾವತ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ತೋಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಚಂಪಾವತ್‌ನ ಚಹಾ ತೋಟಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಚಹಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಚಹಾ ಕೃಷಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಹಾವನ್ನು ಸವಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಈ ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರವಾಸಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಹಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏನಿದು ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ ಯೋಜನೆ?: ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2014-15 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈಗ ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಸದಿಂದ ರಸ: ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು; ಯುವಕನ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ

ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್: ಕೆಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಡೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAMPAWAT TEA GARDENಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮPITHORAGARHCHAMPAWATUTTARAKHAND TOURISM CENTER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.