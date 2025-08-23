ದೀಗ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) : ನಗರದ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆರಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೈತ್ವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಮ್ತಾಜ್ (25) ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಭರತ್ಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರ ಪತಿ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿ ಏಳೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಆಗಿದ್ದು, 9 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನ : ಈ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಹೆರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲು ನವಜಾತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು, ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಗು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೂರನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು 1 ಕೆಜಿ 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು 1 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು 1 ಕೆಜಿ 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ನವಜಾತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಭರತ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಇದು ಏಳೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳ ತೂಕ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಭರತ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
