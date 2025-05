ETV Bharat / bharat

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ; ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನದ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಸಾರಿದ ವಕೀಲ - PRAYAGRAJ LAWYER LEGAL BATTLE

ವಕೀಲ ಅನುಭವ್​ ಪರಿಹಾರ್​ ( ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 9, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 3:17 PM IST 4 Min Read

ಪ್ರಯಾಗ್​​ರಾಜ್​, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ : ವೈದ್ಯರು ತೋರಿದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಗಲಿದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ನಾಯಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಒಂದೂವರೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಭವ್​ ಪರಿಹಾರ್​ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಅನುಭವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಇದುವರೆಗೆ 150 ಆರ್‌ಟಿಐ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದರೂ ಬಗ್ಗದೇ ಸುದೀರ್ಘದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಶ್ವಾನದ ಕ್ಲಿನಿಕ್​ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದು ನಾಯಿ ಜಾನಿ (ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​) ಜಾನಿ ಸಾವು: ಜಾನಿ ಕೇವಲ ಸಾಕು ನಾಯಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿತ್ತು. ಗಡ್ಡಿ ತಳಿಯ ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾದಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ತಂದಿದ್ದಳು. 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10ರಂದು ಜಾನಿಯ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಳಿಯ ಪನ್ನಾ ಲಾಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ವಾನ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅರವಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ವಾನ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೂ ನರಳಾಡುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಆತ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ನರಳಿ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ. ಈ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಾನಿ (ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​) ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಜಾನಿ ಅಗಲಿಕೆ ನಮಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್​ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೂಷಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ವಕೀಲರು ದುಃಖ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಅನುಭವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಮುದ್ದಿನ ಶ್ವಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತಿದ್ದ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ವಿಧಿವಿಧಾನದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು .

