ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ​: ರಾಘೋಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​- ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಭವ

ರಾಘೋಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ನೀಡಲು ಜನ ಸುರಾಜ್​ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

BIHAR ELECTION 2025
ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್- ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​ (ETV Bharat, ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 5:34 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸುರಾಜ್​ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಮತ್ತು ಆರ್​ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಘೋಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ತಾವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಅವರು, ಜನರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘೋಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೇಜಸ್ವಿ ಪಲಾಯನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು, ನಾನು ರಾಘೋಪುರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.

ರಾಹುಲ್​​ಗೆ ಆದಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ರಾಘೋಪುರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಕಾದು ನೋಡಿ ಎಂದು ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿಸಿದರು.

ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ರಾಘೋಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ತೆರಳಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಜನರ ಜೊತೆ ಜನ ಸುರಾಜ್​ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಾಳೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 12) ನಡೆಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ರಾಘೋಪುರದಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ: ರಾಘೋಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಯಾದವ್, ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಸತತವಾಗಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್​ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2015 ಮತ್ತು 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.

ಅಮೇಥಿ ಸೋತು, ವಯನಾಡ್​ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಾಹುಲ್: 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಅಮೇಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಯ್​ ಬರೇಲಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗೆದ್ದರು. ಪಕ್ಕದ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ ಕೆ.ಎಲ್. ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಯನಾಡ್​​ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

