ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾರತ: ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು - INDIA SUSPEND POSTAL SERVIES US

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

INDIA SUSPEND POSTAL SERVIES US
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾರತ (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 23, 2025 at 9:51 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸುಂಕ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ 25 ರಿಂದ ಜಾರಿ: ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು 800 ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 100 ಡಾಲರ್​​ವರೆಗಿನ ಉಡುಗೊರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಿಬಿಪಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರ ನಂತರ ಅಂಚೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಶೀಘ್ರವೇ ಸೇವೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ: ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳು ರವಾನೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮರುಪಾವತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ 50% ಸುಂಕಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್ ನಾರಾವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

