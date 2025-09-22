ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಎದುರಾಳಿಗಳು
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 5:06 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರ ನಡುವೆ ಈಗ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಜನಶಕ್ತಿ ಜನತಾದಳ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಹೋದರ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಆರ್ಜೆಡಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಹುವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ರಾಘೋಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಯುದ್ಧ ಈಗ ಬೀದಿ ಕಾಳಗವಾಗಿದೆ.
ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಯುದ್ಧ: ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಐದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘೋಸಿ, ಅರ್ವಾಲ್, ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಶಹಪುರ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹುವಾದಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರಾಘೋಪುರದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮನ ಸೋಲಿಸಲು ಅಣ್ಣನ ತಂತ್ರ: ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಹುವಾದಿಂದ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ತಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ರಾಘೋಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ್ದಾಗಿವೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರಾಘೋಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ತೇಜಸ್ವಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣ್ಣನ ಸೋಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್: ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ರಾಘೋಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮಹುವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಮುಖೇಶ್ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಮಹುವಾ v/s ರಾಘೋಪುರ: ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಈಗ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಹುವಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ರಾಘೋಪುರದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹುವಾ ಮತ್ತು ರಾಘೋಪುರ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಯಾವ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರರು: ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಕು ಆಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಹೊರಗಿನ ಯಾರೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮಹುವಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೂಡ ಆರ್ಜೆಡಿ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ರಾಘೋಪುರದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದ ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
"ಈ ಬಾರಿ, NDAಗೆ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಜೆಡಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದರೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಘೋಪುರದಂತಹ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಿಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೌಶಲೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾದವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಮೂರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ: ರಾಘೋಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾದವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 31 ರಷ್ಟು ಯಾದವರು, 18 ಪ್ರತಿಶತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಪ್ರತಿಶತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 345,163, ಇದರಲ್ಲಿ 159,258 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 155,106 ಪುರುಷರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ 2015 ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮಹುವಾದಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಯ: ಮಹುವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 153,134 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 136,365 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 286,501 ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 297,532 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಜಾತಿವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾದವ್ ಸಮುದಾಯವು 28 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು 15% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮತದಾರರು ಸುಮಾರು 21% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 36 ಪ್ರತಿಶತ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು (ಒಬಿಸಿ) ಮತದಾರರ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯವೇ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
