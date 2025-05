ETV Bharat / bharat

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ : ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸಾವು - THREE DIED BY POISONOUS WELL

ಮಂಡಿಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 9, 2025 at 4:33 PM IST 2 Min Read

ನುಹ್ (ಹರಿಯಾಣ) : ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡಿಖೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಶೀದ್, ಸಮೀರ್ ಮತ್ತು ಮೋನೀಶ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ಏನಿದು ಘಟನೆ ?: ನುಹ್‌ನ ಮಂಡಿಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಶೀದ್ ತನ್ನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ಮತ್ತು ಮೋನಿಶ್ ಅವರು ರಶೀದ್​ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಅವರನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶೌಕೀನ್ ಎಂಬುವರು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಮೂವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾವಿಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲದಿಂದ ಮೂವರು ಸಾವು : ಅವಘಡದ ನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಮೂಹ ಸೇರಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಮೂವರನ್ನೂ ಬಾವಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.