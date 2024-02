ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ 'ಪಿಎಂ ಮುಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನೇಕರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್' ಹೆಸರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ರಿಯಾಯಿತಿ..!: ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ (Ministry of New and Renewable Energy) ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಕೋಟಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರವು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ 50 MW ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ 14 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು 30 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ‘ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್’ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್​ವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಇದ್ದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು 42 ಸಾವಿರದಿಂದ 78 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೂ. 78 ಸಾವಿರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

300 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಉಚಿತ..!: ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 3-ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ 300 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರವು ಕೇವಲ 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 2014 ರಿಂದ, ಒಟ್ಟು 9,701 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 96% 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್’ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ..!: ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ, ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ತೆಲಂಗಾಣದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಕಾಂನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು 'TSSPDCL' ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತರ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 'TSNPDCL' ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ರೂಫ್‌ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿರಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಡಿಸ್ಕಾಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಸ್ಕಾಂಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾಮ್‌ಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ನೆಟ್‌ಮೀಟರ್‌ಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ ನೀಡಿದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಿದೆ.

''ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ'': ತಿಂಗಳಿಗೆ 350 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಿಲ್‌ಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

