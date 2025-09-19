ETV Bharat / bharat

ಧೋರ್ಡೋವನ್ನು ಸೌರ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ: ಏನಿದು ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್; ಮಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧೋರ್ಡೋ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೌರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Dhordo as a Solar Village
ಧೋರ್ಡೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಾಂಧಿನಗರ(ಗುಜರಾತ್​): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಧೋರ್ಡೋವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೌರ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಮುದ್ರ ಸೇ ಸಮೃದ್ಧಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ (UNWTO) ಯಿಂದ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಗ್ರಾಮ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಚ್‌ನ ಧೋರ್ಡೋ ಗ್ರಾಮವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಧೋರ್ಡೋ ಗುಜರಾತ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೌರ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಮೆಹ್ಸಾನಾದ ಮೊಧೇರಾ, ಖೇಡಾದ ಸುಖಿ ಮತ್ತು ಬನಸ್ಕಾಂತದ ಮಸಾಲಿಯನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮವೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹16,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ : ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್: ಮಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧೋರ್ಡೋ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೌರೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Solar panel
ಸೌರ ಫಲಕ (ETV Bharat)

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ 81 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 177 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 2.95 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹16,064 ಅಂದಾಜು ಲಾಭವನ್ನು ಇದು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಧೋರ್ಡೋ ಗ್ರಾಮವು ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

Dedicate Dhordo as a Solar
ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಧೋರ್ಡೋ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್​ಪಂಚ್ ಮಿಯಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಧೋರ್ಡೋ ಒಂದು ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೌರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸೌರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ: ಈ ಸಿಎಂ ​​ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿತು 'ಸೌರ' ಕನಸು!

For All Latest Updates

TAGGED:

PRIME MINISTER NARENDRA MODIFOURTH SOLAR VILLAGE IN GUJARATಧೋರ್ಡೋGUJARATDHORDO AS A SOLAR VILLAGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

Video: ಶ್ರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​​ - ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಕೆಪಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್!

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.