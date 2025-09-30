ETV Bharat / bharat

ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್​ 20 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತ

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ 20 ಅಂಶದ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

pm-modi-welcomes-trumps-plan-to-end-gaza-conflict
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಗಾಜಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್​ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶಾಂತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ 20 ಅಂಶದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 20 ಅಂಶಗಳ​ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೆತನ್ಯಾಹು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಮಾಸ್ ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ 20 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಟೋನಿ ಬ್ಲೇರ್ ಅವರು ಕೂಡಾ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಹಮಾಸ್​ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಒಲವು ತೋರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕತಾರ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹಮಾಸ್​ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಗಾಜಾ ತೊರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ 72 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತನ್ನ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​ ವಿಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಹಮಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉಗ್ರರು 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಭೀಕರ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,200 ಜನರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಾಳಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದ್ದು, ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಣಭೀಕರ ದಾಳಿ: ಒಂದೇ ದಿನ 91 ಜನರು ಸಾವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಮಾಸ್‌ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ಯುವತಿ ಸಾವು: ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿಗೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ 3400 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ!

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI WELCOMES TRUMP PLANTRUMP PLAN TO END THE GAZA WARTRUMP 20 POINT PROPOSALಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧGAZA CONFLICT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

'ನನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ₹50 ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು': ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

'ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ': ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವ ಔಟ್​​​!

ತಿರುಗೇಟು! ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು 'ಜೆಟ್'​ ​ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ

ಮೈಸೂರು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್​ಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ‌ ಸೇರಿದ ಹುಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.