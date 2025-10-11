ETV Bharat / bharat

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ₹42,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 42 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಕೀಮ್​​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PM NARENDRA MODI
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (File/PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 6:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 42,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಕೀಮ್​​ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕೃಷಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇವುಗಳಿಗೆ 35,440 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಧನ್ ಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯ 24,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ 100 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಲಭ್ಯತೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 11,440 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತ ಮಿಷನ್​ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಇರುವ 100 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5,450 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 815 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್: ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್​, ಅಮ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಬನಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಇಂದೋರ್‌ನ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಮತ್ತು ಭಿಲ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀನು ಆಹಾರ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ.

ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ವಿಕಿರಣ), ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರೌಟ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಕ್ವಾ ಪಾರ್ಕ್, ಪುದುಚೇರಿಯ ಕಾರೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಹಿರಾಕುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಕ್ವಾಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೈತರು, ಮೈತ್ರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು (PMKSK) ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು (CSC) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಲ ಸಂಘಗಳು (PACS)ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. 10,000 FPOಗಳಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೈತ ಸದಸ್ಯತ್ವಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1,100 FPOಗಳು 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ಇತರ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ 50 ಸಾವಿರ ರೈತರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, 38 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಯೋಗಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞರು (MAITRI) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಗಣಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇ - ಪಿಎಸಿಎಸ್​ಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿವೆ. 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು PACS, PMKSK ಮತ್ತು CSC ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಿವೆ.

ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನವಿಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್​ ಚಹಾಗಿಂತಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ದರ ಕಡಿಮೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODIPM DHAN DHAANYA KRISHI YOJANAPM MODI AT KRISHI PROGRAMMEಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆPM MODI UNVEILS AGRI PROJECTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ತುಂಡು ಭೂಮಿ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ: ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ NEET ಪಾಸಾದ ಸಹೋದರಿಯರು; ರೈತನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ!

ಹೈಸ್ಪೀಡ್​ ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರ್​ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​! ಆ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್​ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆಯೇನು?

ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ! ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಾತನ ಮಗಳು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.