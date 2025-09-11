ETV Bharat / bharat

ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಾರಿಷಸ್​ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ

ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

pm-modi-to-visit-varanasi-hold-bilateral-talks-with-mauritius-counterpart
ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್‌ಚಂದ್ರ ರಾಮ್‌ಗೂಲಂ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾರಾಣಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್‌ಚಂದ್ರ ರಾಮ್‌ಗೂಲಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್​ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್​ಗೂಲಂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿರುವ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ, ಡಿಜಿಟಲ್​ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುರಿತು ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಉಂಟಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮೇಲೆ ಈ ಭೇಟಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್​ಗೂಲಂ ಬುಧವಾರವೇ ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಆನಂದಿಬೇನ್​ ಪಟೇಲ್​ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್​ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮ್​ಗೂಲಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 16ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಹೊರತಾಗಿ ರಾಮ್​ಗೂಲಂ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರಿಷಸ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯೇಂದರ್​ ಕುಮಾರ್​, ಬುಧವಾರ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮ್​ಗೂಲಂ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೋದಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅವರಿಗೆ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗಿನ ಮೊದಲ ಔಪಚಾರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರಿಷಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಹಾಕುಂಭ ಜಲ, ಮಖಾನ; ಪತ್ನಿಗೆ ಬನಾರಸ್​ ಸೀರೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡು ದಿನದ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI WITH MAURITIUS COUNTERPARTMAURITIUS PM RAMGOOLAM IN VARANASIINDIA MAURITIUS TIESRAMGOOLAM ARRIVED IN KASHIPM MODI TO VISIT VARANASI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಬ್ಯಾಟರ್: ಐಸಿಸಿ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಂ.1

ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧ: ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.