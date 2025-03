ETV Bharat / bharat

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಗುಜರಾತ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ; ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ - PM MODI TO BE ON 3 DAY GUJARAT TOUR

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ( ಐಎಎನ್​ಎಸ್​ )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Mar 1, 2025, 10:30 AM IST